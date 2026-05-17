17 мая 2026
Возобновляется обсуждение закона о призыве, ультраортодоксы ничего не обещают Нетаниягу

время публикации: 17 мая 2026 г., 13:09 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 13:14
18 мая комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне возобновит рассмотрение законопроекта об упорядочивании статуса учащихся йешив.

Рассмотрение законопроекта возобновляется на фоне решения ультраортодоксальных партий инициировать роспуск Кнессета и объявление досрочных выборов. В коалиции надеются, что самого факта возобновления рассмотрения законопроекта будет достаточно, чтобы ШАС и "Яадут а-Тора" не стали голосовать за законопроект о роспуске Кнессета.

Для утверждения законопроекта необходимо голосование на комиссии по иностранным делам и обороне. Как сообщает "Кешет", для утвержддения законопроекта на комиссии необходимы еще несколько рабочих дней обсуждения, в то время как начать продвижение закона о роспуске Кнессета можно уже в ближайшую среду.

В ультраортодоксальных партиях заявляют, что "отношение к Нетаниягу и к коалиции будет определяться его действиями, а не декларациями".

Приближенные раввина Ландо, главы литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме, заявили, что "депутатам отдано распоряжение не скатываться более в политические игры и голосовать за закон о роспуске Кнессета".

