Переполох в Харише: перепутавший садики папа породил слухи о попытке похищения ребенка

Полиция была вынуждена опровергнуть сообщения о попытке похищения ребенка, якобы осуществленной в Харише. Публикации о подозрительном человеке, напугавшем персонал детского сада, широко распространились в социальных сетях и в городских чатах.

"Очень важное предупреждение для жителей Хариша, – гласило одно из сообщений, – Сегодня в детском саду "А-Мамлаха шель Хила" ("Королевство Хилы") произошел инцидент, который мог закончиться совершенно иначе".

В соответствии с этим сообщением, когда одна из мам зашла во двор садика, чтобы забрать своего ребенка, неизвестный мужчина воспользовался открывшейся дверью и вошел вслед за ней. "Он потребовал выдать ему девочку, к которой не имеет никакого отношения, – сказано далее. – Воспитательница и помощницы, проявив ответственность и профессионализм, сразу заметили, что мужчина им не знаком, остановили его на месте и вывели из сада".

Переговорив с матерью девочки, воспитательницы выяснили, что она не знает этого человека и никого не посылала за своей дочерью. Персонал немедленно вызвал полицию и городской патруль, а также сообщил родителям о произошедшем.

Автор публикации обратилась ко всем владельцам частных детских садов в городе: "Будьте как Хила Буганим, как персонал садика "А-Мамлаха шель Хила". Не отдавайте ребенка никому, кроме родителя, и только после однозначного опознавания. Благодаря профессиональному, ответственному и внимательному персоналу инцидент, который мог так опасно завершиться, был вовремя предотвращен. И это случилось сегодня здесь, в Харише".

Пресс-служба полиции, комментируя поступившие от журналистов вопросы, ответила: "В ходе разбирательства выяснилось, что речь не идет о попытке похищения. Допрос в полицейском участке показал, что "подозреваемый" – отец ребенка, который посещает расположенный по соседству детский сад, и он просто перепутал садики.

Полиция при этом не поясняет, как перепутавший садики мужчина мог перепутать и детей, пытаясь забрать из детского сада чужую дочь.