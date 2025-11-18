ХАМАС отверг план Трампа: "Не предотвращает геноцид, а создает альтернативную оккупацию"

Террористическая организация ХАМАС отклонила утвержденный Советом Безопасности ООН план "путь к палестинскому государству" Дональда Трампа. ХАМАС категорически отказывается даже обсуждать возможность разоружения и выступает против ввода международного контингента в сектор Газы.

По утверждению ХАМАСа, основанная на плане Трампа резолюция СБ ООН "не соответствует уровню требований и политических прав палестинского народа, особенно в секторе Газы" и "навязывает международный механизм контроля", который отвергают палестинские фракции.

Террористы утверждают, что размещение многонациональных сил в секторе Газы "не преследует цель защитить палестинцев от истребления, а стремится создать в секторе Газы силу, которая заменит оккупацию". Один из лидеров ХАМАСа Усама Хамдан заявил, что любые подобные проекты "лишь укрепляют убежденность палестинцев в том, что избавиться от оккупации можно только путем вооруженного сопротивления".

ХАМАС категорически отказывается даже обсуждать возможность разоружения: по словам Хамдана, видеообращение которого вышло на катарском телеканале "Аль-Джазира", наилучшим вариантом управления сектором Газы является предложенная Египтом арабо-исламская модель. Он напомнил, что вопрос оружия и разоружения террористов даже не поднимался на переговорах в Шарм аш-Шейхе.

ХАМАС подчеркивает, что любое участие международного контингента в разоружении "лишит "силы стабилизации" нейтральности и сделает стороной конфликта на стороне оккупации". ХАМАС настаивает на том, что международные силы даже не должны входить в сектор Газы – их размещение допускается только "вдоль границ" и "под полным контролем ООН", а единственная роль – "наблюдение за прекращением огня".

ХАМАС утверждает, что международные силы должны действовать исключительно в координации с палестинцами и без участия Израиля, они должны обеспечивать поставки в сектор Газы гуманитарной помощи и необходимых товаров, но "не преследовать народ и бойцов сопротивления".