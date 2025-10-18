x
18 октября 2025
18 октября 2025
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил факт ликвидации активиста "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 18 октября 2025 г., 18:55 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 18:59
ЦАХАЛ подтвердил факт ликвидации активиста "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ранее в субботу израильские силы под руководством штаба Северного военного округа и при поддержке ВВС нанесли удар по боевику террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана и ликвидировали его.

По сообщению ЦАХАЛа, боевик с помощью инженерной техники пытался восстановить объекты террористической инфраструктуры в районе деревни Донин на юге Ливана, которые ранее были уничтожены в ходе операции "Стрелы севера".

В Армии обороны Израиля подчеркивают, что данные действия нарушают договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Израиль
