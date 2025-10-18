x
18 октября 2025
|
последняя новость: 20:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 октября 2025
|
18 октября 2025
|
последняя новость: 20:45
18 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан": Нетаниягу планирует проведение выборов в июне 2026 года

Биньямин Нетаниягу
Кнессет
Мирные соглашения
время публикации: 18 октября 2025 г., 20:37 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 20:54
"Кан": Нетаниягу планирует проведение выборов в июне 2026 года
AP Photo/Nathan Howard

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен добиваться проведения выборов в Кнессет 26 созыва в июне 2026 года. Об этом сообщила журналист Мазаль Муалем в эфире "Кан 11".

Согласно опубликованной информации, Нетаниягу надеется к тому моменту подписать соглашения о нормализации с двумя странами – с Индонезией и с Саудовской Аравией. Однако Нетаниягу готов ограничиться соглашением с одной из стран. Соглашение с Индонезией считается более достижимым, так как, полагают в Иерусалиме, эта страна потребует менее твердых, чем Саудовская Аравия, обязательств по созданию палестинского государства.

Официальной датой выборов на данный момент является 2 ноября 2026 года. В политической системе убеждены, что Нетаниягу постарается максимально отдалить дату от 7 октября.

Для того чтобы выборы состоялись в июне, Кнессет должен быть распущен в марте. Именно в этом месяце необходимо утвердить проект государственного бюджета. Эта задача представляется практически неразрешимой.

20 октября откроется зимняя сессия Кнессета 26 созыва. Она продлится до конца марта 2026 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 октября 2025

Визит Трампа в Израиль и политика предвыборного года. Итоги недели