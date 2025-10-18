"Кан": Нетаниягу планирует проведение выборов в июне 2026 года

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен добиваться проведения выборов в Кнессет 26 созыва в июне 2026 года. Об этом сообщила журналист Мазаль Муалем в эфире "Кан 11".

Согласно опубликованной информации, Нетаниягу надеется к тому моменту подписать соглашения о нормализации с двумя странами – с Индонезией и с Саудовской Аравией. Однако Нетаниягу готов ограничиться соглашением с одной из стран. Соглашение с Индонезией считается более достижимым, так как, полагают в Иерусалиме, эта страна потребует менее твердых, чем Саудовская Аравия, обязательств по созданию палестинского государства.

Официальной датой выборов на данный момент является 2 ноября 2026 года. В политической системе убеждены, что Нетаниягу постарается максимально отдалить дату от 7 октября.

Для того чтобы выборы состоялись в июне, Кнессет должен быть распущен в марте. Именно в этом месяце необходимо утвердить проект государственного бюджета. Эта задача представляется практически неразрешимой.

20 октября откроется зимняя сессия Кнессета 26 созыва. Она продлится до конца марта 2026 года.