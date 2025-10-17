Визит Трампа в Израиль и политика предвыборного года. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Последняя неделя осенних праздников начиналась, когда в Газе находились 20 живых израильских заложников. Она заканчивается, когда все выжившие заложники освобождены. Теперь ХАМАС постепенно, затягивая время, возвращает тела погибших заложников.

На этой неделе Израиль посетил президент США Дональд Трамп, он выступил с речью в Кнессете и публично попросил президента Израиля Ицхака Герцога дать амнистию премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Выступление Дональда Трампа стало сигналом для начала извержения политического вулкана.

Рабочих дней на этой неделе было меньше обычного, однако событий хватило бы на несколько полноценных недель. Судите сами: возобновление судебного процесса над Нетаниягу и очередные намерения этот суд остановить, вердикт Верховного суда по поводу создания государственной следственной комиссии, утечки по поводу проекта закона о призыве, слухи о возможном создании новых партий и возвращении на сцену опытных политиков, объявление даты праймериз на пост главы "Ликуда", свист и крики "позор" на "площади похищенных", когда Стив Виткофф осмелился сказать некие положительные слова о Нетаниягу. Отметим и тот факт, что на торжественное заседание Кнессета по случаю приезда Трампа не были приглашены глава Верховного суда Ицхак Амит и юридический. советник правительства Гали Баарав-Миара.

Политическая повестка снова стала актуальной. Вопрос в том, как собирается распорядиться нынешней ситуацией премьер-министр. Намерен ли он попытаться "монетизировать" успехи или хотя бы закрепить в сознании сограждан успех в войне "Железные мечи", чтобы затем отправить страну на выборы, либо же сначала попытается закрепить успех, например, расширением "соглашений Авраама", и максимально приблизить выборы к их изначальной дате – октябрю 2026 года. Как бы то ни было, предвыборный год начался.

Визит Трампа: друг помогает другу

68 минут стоял на трибуне Кнессета президент США Дональд Трамп. Это была предвыборная речь, обращенная к избирателям двух стран сразу. Трамп снимал урожай, посеянный тяжелым трудом Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Трамп праздновал свое первое серьезное достижение во внешней политике, и в намерения президента не входило позволять фактам мешать ему. Никто в те предпраздничные часы не интересовался, как именно Трамп намерен реализовывать второй этап сделки с ХАМАСом, прописанный лишь в общих чертах. Президент США, стоя на трибуне Кнессета, праздновал свою победу.

Однако Трампу не откажешь в щедрости, и он попытался помочь своему другу, работающему премьер-министром Израиля. Он не только пригласил Нетаниягу проехаться в президентском автомобиле из аэропорта "Бен-Гурион" в Кнессет, не только расточал ему комплименты, (кстати, главным комплиментом было заявление Трампа о том, что "с Биби не всегда легко работать" – хорошо, что премьер-министр Израиля иногда доставляет хлопоты американскому президенту, а не безропотно говорит "да" по любому требованию), но и преподнес специальный подарок. Прямо с трибуны Кнессета он обратился к президенту Герцогу, сидевшему в нескольких метрах от него, с просьбой предоставить амнистию Биньямину Нетаниягу. Вряд ли Трамп знает, что для того, чтобы была предоставлена амнистия, необходима подача просьбы амнистируемого. Но, как уже говорилось, факты в этот день мало кого интересовали. Герцог даже бровью не повел, но для министров и депутатов от "Ликуда" это заявление Трампа стало руководством к действию. Через два дня почти десяток их явились в зал окружного суда в Тель-Авиве, а министр юстиции Ярив Левин объявил о намерении поддержать и продвигать законопроект, позволяющий министру обороны и министру юстиции ограничивать число заседаний суда. На практике такой закон наделит правительство правом сделать судебный процесс бесконечным.

Сам законопроект не очень солидный, а попросту говоря, глупый. Никто не захочет жить в государстве, где министр обороны определяет порядок судебного разбирательства. Но этот закон может прийтись по духу тем, кому бесконечно надоело словосочетание "суд над Нетаниягу". В Израиле сформировался странный консенсус, согласно которому суд над Нетаниягу надо заканчивать, однако, как обычно нет единого мнения о том, как это сделать. Противники премьера будут рады завершить эту историю при условии ухода Нетаниягу из политики. Сторонники премьера очень хотят окончания процесса, предания прокуратуры анафеме и закрытия дел. Удастся ли сторонам найти среднее арифметическое, неясно, но ясно, что этот вопрос будет на повестке дня ближайшей предвыборной кампании. А что касается законопроекта Кальнера, он является не более чем напоминанием членам партии, что на самом деле важно для ликудника.

На уходящей неделе стало известно, что выборы главы "Ликуда" состоятся 25 ноября. Выборы эти сами по себе лишены какого-либо смысла и интриги. Вряд ли кто-то вообще станет баллотироваться против Биньямина Нетаниягу. А праймериз чаще всего проводят в непосредственной близости от всеобщих выборов. Желающие могут увидеть в этом намек на намерения премьер-министра.

Закон о призыве ШАС в коалицию

В то время, как появляется все больше признаков приближающихся выборов, глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут представил принципы будущего закона о призыве или не призыве ультраортодоксов на военную службу. Принципы были представлены за несколько дней до возвращения Кнессета с каникул, а также за несколько дней до того, как портфели министров от ШАС должны быть переданы новым постоянным владельцам. В последние недели в ШАС открыто говорят о желании вернуться в коалицию и опубликованные принципы, ничем кардинально не отличающиеся от тех, что были известны и опубликованы ранее, с небольшими реверансами в сторону Дери и его духовных лидеров.

Вечером 16 октября стало известно, что в ШАС намерены согласиться на эти принципы, а из окружения Бисмута передали, что уже 21 октября начнется работа по трансформации этих принципов в законопроект. Неясно, станет ли он законопроектом, а тем более неясно, будет ли он принят Кнессетом, но возможно этого окажется достаточно для того, чтобы партия ШАС вернулась в правительство. А если ШАС вернется, если правые останутся, то влияние "Яадут а-Тора" и ее возможность требовать от Нетаниягу более удобного закона об освобождении от армейской службы, будет заметно ограничена.

Такой маневр очень характерен для Нетаниягу. Он не приведет к утверждению закона о призыве. Он не представит Нетаниягу в роли политика, капитулировавшего перед "харедим". А с другой стороны, это не позволит коалиции развалиться на этой теме. Во всяком случае, есть шанс, что это не произойдет сразу после начала зимней сессии Кнессета. Однако, и в этом Нетаниягу также отдает себе отчет, оппозиция готовит максимально серьезный бой с первых дней работы Кнессета.

Оппозиция: от уличных протестов до троллинга

Для оппозиции ситуация непроста. Живые заложники вернулись домой, совершенно очевидно, что сделка – при всех ее минусах – популярна, и если Нетаниягу удастся закрепить в сознании израильтян мнение о том, что война на данном этапе является успешной, это станет неплохим заделом для реабилитации нынешней власти в глазах общественности.

Что может предпринять оппозиция? Каков арсенал трюков для противодействия коалиции? Один из таких трюков ожидается уже на следующей неделе, когда Кнессет проголосует по вопросу о распространении суверенитета Израиля на Иудею и Самарию. Это голосование инициировано партиями "Оцма Иегудит" и НДИ. Пария Бен-Гвира – всерьез, ибо такие шаги и являются идеологической основой этой партии. НДИ, в свою очередь, тонко (или не очень тонко) троллит правительство. Либерман отлично знает, что Трамп наложил вето на распространение суверенитета на Иудею и Самарию. Либерман отлично понимает, что такое голосование приведет к острому конфликту с США. И, тем не менее, выносит это предложение. Зачем? Если Нетаниягу проголосует против или не проголосует за, появятся реальные основания обвинить его в "предательстве интересов национального лагеря". Трудно представить, что Нетаниягу проголосует за. Банально? Манипулятивно? Безусловно. Но такова политика.

Одновременно продолжатся уличные акции протеста. Несмотря на возвращение всех живых заложников, у протестующих нет и не будет недостатка в поводах для нападок на правительство. Создание государственной следственной комиссии (только на этой неделе БАГАЦ потребовал от правительства в течение месяца объяснить, почему такая комиссия не создается), закон о призыве, досрочные выборы – все эти требования будут звучать и усиливаться. То, что мы видели во время выступления Стива Виткоффа на площади похищенных, когда толпа засвистела при упоминании Биньямина Нетаниягу, окажется лишь анонсом перед акциями протеста, которые ожидаются в год выборов.

Нельзя сбрасывать со счетов и перестановки, а также новые союзы, способные изменить соотношение сил.

Ганц и Кахлон: надежда Нетаниягу

Бени Ганц – самое непрочное звено в оппозиционной цепи. Он неоднократно заявлял о необходимости положить конец "культуре бойкотов", иными словами, отказаться от политики "только не Биби", которой придерживаются "Еш Атид", НДИ и другие оппозиционеры. На этой неделе стало известно, что у Ганца может появиться новый партнер в партии "Кахоль Лаван" – Моше Кахлон. Бывший министр финансов еще не принял окончательного решения, однако не исключает возможности возвращения в политику. В "Ликуде" его перспективы крайне слабы: ликудники не простили Кахлону (в отличие от Саара) того, что он выступил против Нетаниягу и взглавлял партию "Кулану". Наиболее вероятный сценарий – объединение Ганца с Кахлоном, а после выборов попытка Нетаниягу привлечь эту пару в свое правительство. По первым опросам союз Ганц-Кахлон набирает четыре мандата.

И нельзя забывать о войне. Она продолжается, несмотря на красивые слова президентов, министров и военных. Ход войны и ее итоги оказывают прямое воздействие на политические процессы.