В Израиле ожидают получения сегодня еще двух тел убитых террористами заложников
время публикации: 18 октября 2025 г., 20:21 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 20:26
По сообщению израильских СМИ, в субботу вечером, около 22:00, палестинская террористическая организация ХАМАС передаст Израилю при посредничестве Красного Креста тела еще двоих похищенных.
В настоящий момент в Газе удерживают тела 18 похищенных израильтян: некоторые из них были убиты 7 октября 2023 года и увезены в Газу мертвыми, некоторые были убиты террористами в плену.