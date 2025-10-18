В Израиле ожидают получения сегодня еще двух тел убитых террористами заложников

По сообщению израильских СМИ, в субботу вечером, около 22:00, палестинская террористическая организация ХАМАС передаст Израилю при посредничестве Красного Креста тела еще двоих похищенных.

В настоящий момент в Газе удерживают тела 18 похищенных израильтян: некоторые из них были убиты 7 октября 2023 года и увезены в Газу мертвыми, некоторые были убиты террористами в плену.