18 сентября 2025
18 сентября 2025
18 сентября 2025
18 сентября 2025
Израиль

ЦАХАЛ: на востоке Ливана был ликвидирован лидер террористов и поставщик оружия

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 сентября 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 07:20
ЦАХАЛ: на востоке Ливана был ликвидирован лидер террористов и поставщик оружия
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщила, что вечером 17 сентября в районе Баальбека на востоке Ливана израильские ВВС уничтожили террориста Хусейна Сифу Шарифа.

В сообщении ЦАХАЛа поясняется, что Шариф был поставщиком оружия и руководил террористами, которые планировали нападения на Израиль с территории Сирии.

"Действия террориста представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – заявляет ЦАХАЛ.

Израиль
