ЦАХАЛ: на востоке Ливана был ликвидирован лидер террористов и поставщик оружия

Армия обороны Израиля сообщила, что вечером 17 сентября в районе Баальбека на востоке Ливана израильские ВВС уничтожили террориста Хусейна Сифу Шарифа.

В сообщении ЦАХАЛа поясняется, что Шариф был поставщиком оружия и руководил террористами, которые планировали нападения на Израиль с территории Сирии.

"Действия террориста представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – заявляет ЦАХАЛ.