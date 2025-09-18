ЦАХАЛ: на востоке Ливана был ликвидирован лидер террористов и поставщик оружия
время публикации: 18 сентября 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 07:20
Армия обороны Израиля сообщила, что вечером 17 сентября в районе Баальбека на востоке Ливана израильские ВВС уничтожили террориста Хусейна Сифу Шарифа.
В сообщении ЦАХАЛа поясняется, что Шариф был поставщиком оружия и руководил террористами, которые планировали нападения на Израиль с территории Сирии.
"Действия террориста представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – заявляет ЦАХАЛ.