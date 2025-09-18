x
18 сентября 2025
|
последняя новость: 06:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2025
|
18 сентября 2025
|
последняя новость: 06:41
18 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Условия для купания на пляжах Израиля: жарко, медуз в Средиземном море немного

Средиземное море
Мертвое море
Кинерет
Погода
Пляжи
время публикации: 18 сентября 2025 г., 06:41 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 06:41
Условия для купания на пляжах Израиля: жарко, медуз в Средиземном море немного
Фото NEWSru.co.il

В эти выходные будет довольно жарко, особенно в субботу. На пляжах много отдыхающих. Около восточного побережья Средиземного моря медузы встречаются редко.

В четверг-субботу, 18-20 сентября, в Израиле температура будет примерно соответствующей или немного выше среднесезонной.

На побережье Средиземного моря днем – 30-31 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 29 градусов. Высота волн – до 1 м.

В Эйлате днем – 36-37 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 27 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 33-36 градусов. Волны до 0,8 м. Температура воды – 31 градус.

На берегу Мертвого моря температура днем – 32-34 градусов. Волны до 0,8 м. Температура воды – около 30 градусов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 сентября 2025

Прогноз погоды в Израиле на 18 сентября: среднесезонная температура, переменная облачность