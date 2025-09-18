Условия для купания на пляжах Израиля: жарко, медуз в Средиземном море немного

В эти выходные будет довольно жарко, особенно в субботу. На пляжах много отдыхающих. Около восточного побережья Средиземного моря медузы встречаются редко.

В четверг-субботу, 18-20 сентября, в Израиле температура будет примерно соответствующей или немного выше среднесезонной.

На побережье Средиземного моря днем – 30-31 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 29 градусов. Высота волн – до 1 м.

В Эйлате днем – 36-37 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 27 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 33-36 градусов. Волны до 0,8 м. Температура воды – 31 градус.

На берегу Мертвого моря температура днем – 32-34 градусов. Волны до 0,8 м. Температура воды – около 30 градусов.