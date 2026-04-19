На улице Орен в Хайфе автомобиль сбил 12-летнего мальчика, ехавшего на электросамокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что ребенок получил тяжелые травмы конечностей.

Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ.

В этой аварии пострадал еще один ребенок – девятилетний мальчик. Он получил легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства происшествия.