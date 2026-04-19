19 апреля 2026
последняя новость: 19:57
Израиль

Полиция задержала водителя, напавшего на таксиста в День памяти жертв Холокоста. Видео

Полиция
время публикации: 19 апреля 2026 г., 18:39 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 18:39
Пресс-служба полиции Израиля

В социальных сетях обсуждается видео конфликта между двумя водителями, который произошел в День памяти жертв Холокоста на Первом шоссе. Полиция сообщила о задержании подозреваемого в нападении на таксиста.

ЧП произошло в районе развязки Шаар а-Гай. Проявивший агрессию водитель плюнул в таксиста, угрожал ему и замахивался, как-будто хотел ударить.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что после просмотра этого видео в социальных сетях сотрудники отделения "Харель" начали оперативно-следственные действия, в ходе которых была установлена личность подозреваемого, что привело к его задержанию.

О задержанном сообщается, что ему 32 года, он проживает в одном из арабских кварталов Иерусалима.

