x
04 июня 2026
|
последняя новость: 07:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 июня 2026
|
04 июня 2026
|
последняя новость: 07:31
04 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израильский стартап Coralogix мобилизовал $200 млн с оценкой $1,6 млрд

Инвестиции
Стартап
время публикации: 04 июня 2026 г., 07:08 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 07:10
Израильский стартап Coralogix мобилизовал $200 млн с оценкой $1,6 млрд
ChatGPT

Израильская стартап-компания Coralogix сообщила о завершении раунда F мобилизации капитала, в рамках которого она привлекла 200 миллионов долларов с рыночным ценником 1,6 миллиарда долларов, увеличив свою стоимость на 60%. Совокупный объем инвестиций в компанию с момента ее основания достиг 550 млн долларов.

Компания, имеющая центры в Израиле и США (по 300 сотрудников), разработала платформу для автоматического обнаружения программных сбоев, оповещения о них в режиме реального времени и предоставления клиентам анализа неисправностей.

Компания обслуживает более 5000 корпоративных клиентов по всему миру, среди которых IBM, Tradeweb и JFrog, и ежедневно обрабатывает петабайты производственных данных в восьми регионах - включая государственный сектор Израиля. Пройдя процедуры аккредитации в американских государственных органах, в частности в Министерстве образования США, компания получила доступ к значительным целевым бюджетным ресурсам.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook