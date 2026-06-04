Израильский стартап Coralogix мобилизовал $200 млн с оценкой $1,6 млрд

Израильская стартап-компания Coralogix сообщила о завершении раунда F мобилизации капитала, в рамках которого она привлекла 200 миллионов долларов с рыночным ценником 1,6 миллиарда долларов, увеличив свою стоимость на 60%. Совокупный объем инвестиций в компанию с момента ее основания достиг 550 млн долларов.

Компания, имеющая центры в Израиле и США (по 300 сотрудников), разработала платформу для автоматического обнаружения программных сбоев, оповещения о них в режиме реального времени и предоставления клиентам анализа неисправностей.

Компания обслуживает более 5000 корпоративных клиентов по всему миру, среди которых IBM, Tradeweb и JFrog, и ежедневно обрабатывает петабайты производственных данных в восьми регионах - включая государственный сектор Израиля. Пройдя процедуры аккредитации в американских государственных органах, в частности в Министерстве образования США, компания получила доступ к значительным целевым бюджетным ресурсам.