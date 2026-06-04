ЦАХАЛ атаковал цели в городе Газа: есть убитые и раненые

Источники в Газе сообщают, что в ночь на 4 июня ЦАХАЛ нанес авиаудары по трем целям в городе Газа.

Удары были нанесены по квартире семьи Аль-Гуль в районе Шейх-Радуан, на севере города Газа, по квартире семьи Лабад, на северо-западе города Газа, и по зданию в лагере Шати, на западе города Газа.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о восьми убитых и 13 раненых.