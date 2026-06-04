WSJ: Трамп не намерен возобновлять войну с Ираном, если не погибнут американские военные

The Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп в частном порядке дал понять помощникам: он не намерен возобновлять полномасштабную войну с Ираном, если в результате иранских атак не погибнут американские военнослужащие.

По мнению авторов публикации Александра Уорда, Лоренса Нормана и Робби Грэмера, это означает, что Белый дом готов терпеть отдельные военные инциденты еще недели или даже месяцы, чтобы не сорвать перемирие и не втянуть США в более широкую войну на Ближнем Востоке.

За последние дни США и Иран обменялись ударами: Иран запускал ракеты и беспилотники по американским базам в регионе и по международному аэропорту Кувейта. В результате атак погиб один человек.

WSJ отмечает, что борьба за контроль над Ормузским проливом уже серьезно нарушила мировые энергорынки и международное судоходство. Иран ограничивает свободное движение через пролив, а США сохраняют жесткую блокаду иранских портов.

Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе назвал нынешние столкновения "оборонительными" и заявил, что американские силы отвечают на действия Ирана.

По словам собеседников WSJ, Трамп продолжает утверждать, что близок к соглашению, которое должно положить конец войне, открыть Ормузский пролив, свернуть иранскую ядерную программу и решить вопрос с запасами обогащенного урана.

При этом президент США не спешит завершать сделку: в интервью New York Post он допустил, что американская блокада может, хотя и маловероятно, продлиться до Дня труда в сентябре 2026 года.

Главной рамкой переговоров остается меморандум о взаимопонимании примерно на 60 дней. Он должен определить вопросы для дальнейших переговоров по иранской ядерной программе, санкциям и Ормузскому проливу.

По данным WSJ, Трамп в прошлую пятницу отклонил последнее иранское предложение, заявив помощникам, что Тегеран должен сделать серьезные уступки заранее, а не получать выгоды до их выполнения.

Иран, в свою очередь, требует сначала разморозить его зарубежные активы или предоставить иной финансовый выигрыш, а уже затем обсуждать ядерную программу. Тегеран также связывает переговоры с прекращением боевых действий между Израилем и "Хизбаллой" в Ливане, что вынудило Трампа резко потребовать от Биньямина Нетаниягу отказаться от планировавшейся операции в Бейруте.

По оценке WSJ, Трамп оказался перед выбором: подписать соглашение с Ираном, которое будет существенно слабее его максимальных требований, или продолжать экономическое и военное давление, рискуя затянуть войну. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что быстрый выход из конфликта возможен, но потребует от Вашингтона согласиться на более расплывчатые обязательства Ирана не создавать ядерное оружие и отложить наиболее сложные вопросы – обогащение урана и запасы материала почти оружейного качества – на дальнейшие переговоры.