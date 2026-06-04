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Мир

ВС США: в Тихом океане атакованы "наркотеррористы" – двое убитых

США
Наркотики
время публикации: 04 июня 2026 г., 05:06 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 05:49
ВС США: в Тихом океане атакованы "наркотеррористы" – двое убитых
SOUTHCOM

Южное командование вооруженных сил США (SOUTHCOM) сообщило о новом ударе по судну, которое, по данным американских военных, использовалось для перевозки наркотиков в восточной части Тихого океана.

Согласно заявлению SOUTHCOM, 3 июня по распоряжению командующего Южным командованием генерала Фрэнсиса Донована был нанесен "летальный кинетический удар" по судну, связанному с организациями, которые признаны террористическими.

Разведка подтвердила движение судна по известным маршрутам наркотрафика и его участие в операциях по перевозке наркотиков. В результате удара были убиты двое мужчин, которых SOUTHCOM называет "наркотеррористами".

В командовании заявили, что никто из американских военнослужащих в ходе операции не пострадал.

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