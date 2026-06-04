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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 4 июня: среднесезонная температура, переменная облачность

Погода
время публикации: 04 июня 2026 г., 05:45 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 05:54
Прогноз погоды в Израиле на 4 июня: среднесезонная температура, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 4 июня, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 21-31 градусов, в Тель-Авиве – 20-30, в Хайфе – 19-29, в Эйлате – 25-41, в Беэр-Шеве – 21-34, на побережье Мертвого моря – 25-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-30, в Ариэле – 20-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-35, на Голанских высотах – 16-34.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 10 км/ч).

В пятницу-понедельник – без существенных изменений, малооблачно. Во вторник-среду – повышение температуры.

Израиль
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