Стрельба в Калькилии, тяжело ранен араб-израильтянин

Поздно вечером 18 апреля в Калькилии, на территории Палестинской автономии, араб с израильским гражданством был тяжело ранен в результате нападения с применением огнестрельного оружия.

Судя по сообщениям СМИ, этому человеку позвонили и попросили выйти на улицу, где в него выстрелили.

Раненый в тяжелом состоянии доставлен в местную больницу. Расследование проводит полиция ПА.