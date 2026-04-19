Стрельба в Калькилии, тяжело ранен араб-израильтянин
время публикации: 19 апреля 2026 г., 00:03 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 05:22
Поздно вечером 18 апреля в Калькилии, на территории Палестинской автономии, араб с израильским гражданством был тяжело ранен в результате нападения с применением огнестрельного оружия.
Судя по сообщениям СМИ, этому человеку позвонили и попросили выйти на улицу, где в него выстрелили.
Раненый в тяжелом состоянии доставлен в местную больницу. Расследование проводит полиция ПА.
