"Мако": Сара Нетаниягу провела собеседование с кандидатом на должность военного секретаря премьера

По информации корреспондента N12/"Мако" Ярона Авраама, накануне праздника Шавуот Сара Нетаниягу в отсутствие своего мужа побеседовала с бригадным генералом Гаем Маркизано – одним из финалистов отбора на должность военного секретаря премьер-министра.

Встреча проходила в канцелярии премьер-министра и на ней присутствовал глава аппарата премьера Идо Норден.

Часть источников "Мако" утверждают, что эта беседа была больше похожа на "собеседование", чем на непринужденный разговор, другие настаивают на том, что супруга премьера и Маркизано просто обменялись приветствиями.

ЦАХАЛ и канцелярия премьер-министра от комментариев отказались.

При этом "Мако" утверждает, что это не первый случай, когда Сара Нетаниягу участвует в отборе кандидатов на эту должность.

Отметим, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу пока не объявил имя своего нового военного секретаря. Должность остается вакантной после того, как Роман Гофман был назначен главой "Мосада". Двумя главными кандидатами на пост военного секретаря являются бригадный генерал Барак Хирам и бригадный генерал Гай Маркизано, который в настоящее время является военным секретарем министра обороны.