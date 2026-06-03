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Израиль

Оппозиция намерена обжаловать в Верховном суде избрание "адвоката Нетаниягу" госконтролером

Биньямин Нетаниягу
Сара Нетаниягу
Кнессет
Верховный суд/БАГАЦ
Оппозиция
время публикации: 03 июня 2026 г., 17:36 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 17:36

Лидер парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид объявил, что обратится в Верховный суд с петицией против избрания адвоката Михаэля Равело на должность государственного контролера.

"Партия "Ликуд" скомпрометировала выборы государственного контролера", – написал Лапид после голосования в Кнессете, в ходе которого был избран Равело.

Волну критики в оппозиции вызывало то, что Равело был личным адвокатом Биньямина и Сары Нетаниягу, он также представлял "Ликуд", когда юридический советник правительства отказывалась это делать, вызвало волну критики в оппозиции.

По информации новостной службы "Кан", в БАГАЦ намерено обратиться также "Движение за чистоту власти".

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2026

Адвокат Равело избран государственным контролером