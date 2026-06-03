Оппозиция намерена обжаловать в Верховном суде избрание "адвоката Нетаниягу" госконтролером

Лидер парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид объявил, что обратится в Верховный суд с петицией против избрания адвоката Михаэля Равело на должность государственного контролера.

"Партия "Ликуд" скомпрометировала выборы государственного контролера", – написал Лапид после голосования в Кнессете, в ходе которого был избран Равело.

Волну критики в оппозиции вызывало то, что Равело был личным адвокатом Биньямина и Сары Нетаниягу, он также представлял "Ликуд", когда юридический советник правительства отказывалась это делать, вызвало волну критики в оппозиции.

По информации новостной службы "Кан", в БАГАЦ намерено обратиться также "Движение за чистоту власти".