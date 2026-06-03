Ливан осудил иранские удары по Кувейту и Бахрейну

Президент Ливана Жозеф Аун выступил с осуждением иранских ударов по гражданским объектам в Кувейте и Бахрейне, назвав их нарушением суверенитета и международного права. "Я надеюсь, что регион избежит их последствий, не допустив эскалации", – сообщил он в социальных сетях.

Осудил удар и Совет сотрудничества государств Залива. "Иранская агрессия не прекращается. Удар по гражданским объектам – опасная и беспрецедентная эскалация, отражающая враждебное отношение иранского режима к безопасности, стабильности и суверенитету государств Совета", – заявил его генеральный секретарь Джасем Мухаммад аль-Будауи.

Временный поверенный в делах Ирана в Кувейте был вызван в министерство иностранных дел, где ему сообщили об объявлении двух иранских дипломатов персонами нон-грата в качестве ответа на удар.

Министерство обороны Кувейта сообщило о перехвате 13 ракет и 17 беспилотных летательных аппаратов. В результате иранского удара один человек погиб, 63 получили ранения.