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Ближний Восток

Ливан осудил иранские удары по Кувейту и Бахрейну

Иран
Ливан
Война с Ираном
время публикации: 03 июня 2026 г., 16:29 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 16:33
Ливан осудил иранские удары по Кувейту и Бахрейну
AP Photo/Petros Karadjias, Pool

Президент Ливана Жозеф Аун выступил с осуждением иранских ударов по гражданским объектам в Кувейте и Бахрейне, назвав их нарушением суверенитета и международного права. "Я надеюсь, что регион избежит их последствий, не допустив эскалации", – сообщил он в социальных сетях.

Осудил удар и Совет сотрудничества государств Залива. "Иранская агрессия не прекращается. Удар по гражданским объектам – опасная и беспрецедентная эскалация, отражающая враждебное отношение иранского режима к безопасности, стабильности и суверенитету государств Совета", – заявил его генеральный секретарь Джасем Мухаммад аль-Будауи.

Временный поверенный в делах Ирана в Кувейте был вызван в министерство иностранных дел, где ему сообщили об объявлении двух иранских дипломатов персонами нон-грата в качестве ответа на удар.

Министерство обороны Кувейта сообщило о перехвате 13 ракет и 17 беспилотных летательных аппаратов. В результате иранского удара один человек погиб, 63 получили ранения.

Ближний Восток
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