Адвокат Равело избран государственным контролером

Адвокат Михаэль Равело избран государственным контролером. За Равело проголосовал 61 депутат Кнессета. За отставного судью Йосефа Эльрона проголосовали 57 депутатов. Два депутата не приняли участие в голосовании.

Равело был избран после второго круга голосования. После первого круга судья Эльрон набрал 60 голосов, адвокат Михаэль Равело набрал 57 голосов.

В разгар голосования во втором круге разгорелся скандал, когда выяснилось, что депутаты от "Ликуда" фотографируются у избирательной урны, держа в руках бюллетень с именем Михаэля Равело. По некоторым сведениям, депутаты делали это по требованию глав фракции "Ликуд". Сообщение было передано юридическому советнику Кнессета, и она заявила, что "фотографирование во время голосования не принято в Кнессете".

Депутат Гилад Карив ("Демократим") заявил, что речь идет об оказании давления на депутатов и создании помех в процессе свободного голосования.

Спикер Кнессета Амир Охана объявил перерыв для совещания. После почти получасового заседания при участии представителей избирательной комиссии, главы коалиции, координатора оппозиции, а также юридического советника Кнессета, было принято решение, что нельзя запретить депутатам фотографировать себя в момент голосования. Также было принято решение начать голосование с самого начала. В ближайшие минуты второй круг голосования начнется повторно.

По некоторым сведениям, в перерыве между голосованиями премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызывал к себе в канцелярию депутатов, чтобы выяснить, кто из них не голосовал за Михаэля Равело.

Адвокат Равело неоднократно представлял "Ликуд" и премьер-министра Биньямина Нетаниягу, когда юридический советник правительства отказывалась делать это. Кандидатура адвоката, приближенного к премьер-министру, на такую должность как государственный контролер вызывала резкую критику в оппозиции. Сразу после того, как были оглашены итоги голосования, в зале заседаний раздались аплодисменты с одной стороны, и крики "коррупционеры", "взяточники", "компания коррупционеров".

Новый государственный контролер вступит в должность 4 июля.