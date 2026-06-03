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Ближний Восток

В ответ на ракетную атаку Кувейт выслал двух иранских дипломатов

Иран
Война с Ираном
время публикации: 03 июня 2026 г., 16:35 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 16:35
В ответ на ракетную атаку Кувейт выслал двух иранских дипломатов
AP Photo

Министерство обороны Кувейта сообщило, что 3 июня системы противовоздушной обороны страны перехватили 13 иранских баллистических ракет и 17 беспилотников.

С начала иранской агрессии, по данным кувейтского военного ведомства, ПВО страны в общей сложности отразила 372 баллистические ракеты, 15 крылатых ракет и 869 беспилотников.

В ответ на атаку МИД Кувейта вызвал временного поверенного в делах Ирана, вручил ему официальную ноту протеста и объявил двух членов иранской дипломатической миссии персонами нон грата, потребовав от них покинуть территорию страны в течение 24 часов.

Ближний Восток
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