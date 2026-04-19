Отложено заседание военно-политического кабинета
время публикации: 19 апреля 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 14:54
Заседание военно-политического кабинета, которое было запланировано на 19 апреля, отложено.
Согласно опубликованной информации, вместо заседания кабинета состоится телефонное совещание министров узкого кабинета. В состав узкого кабинета входят помимо прочего, министр иностранных дел Гидеон Саар, министр обороны Исраэль Кац, министр финансов Бецалель Смотрич, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
Заседание всего военно-политического кабинета назначено на 20 апреля.
Напомним, что кабинет не собирался в полном составе с момента принятия решения о прекращении огня в Ливане.