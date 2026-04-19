День памяти в Тель-Авиве, ожидаются перекрытия дорог

Полиция Израиля сообщила о завершении подготовки к мероприятиям в канун и в День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, которые пройдут 20-21 апреля в Тель-Авиве.

В полиции заявляют, что в районе Яркон будет действовать усиленный режим охраны с привлечением дополнительных сил, бойцов пограничной полиции, добровольцев и местных групп быстрого реагирования. Одновременно вводятся временные перекрытия дорог и изменения в организации движения.

В понедельник, 20 апреля, в связи с проведением мероприятия "Поют на площади" в тель-авивском Спортеке, примерно с 19:45 будет перекрыт для движения бульвар Роках на участке между шоссе Намир и улицей Ибн Гвироль в обоих направлениях. В тот же вечер, в связи с церемонией на площади Габима, примерно с 19:30 начнут перекрывать ряд улиц в центре города, в том числе участки у перекрестков Ротшильд-Хашмонаим, Ротшильд-Кармия, Тарсат-Ахад а-Ам, Мелех Джордж-Бен-Цион и Ибн Гвироль-Марморек.

Во вторник, 21 апреля, основные ограничения будут связаны с церемонией на военном кладбище Кирьят-Шауль. С 05:00 будет запрещен левый поворот с улицы Моше Снэ в сторону военного кладбища, с 07:00 – правый съезд с шоссе 20 на Цир а-Нофеш в направлении кладбища, с 08:00 – левый поворот с улицы Моше Снэ в сторону гражданского кладбища Кирьят-Шауль и движение по оси Кирьят-Шауль. С 09:30 будет закрыт въезд на центральную стоянку кладбища, а с 10:30 начнут перекрывать дополнительные участки, в том числе улицу Моше Снэ, подъезды к развязке Кфар а-Ярок с шоссе 5 и улицу Бней Эфраим.

Полиция сообщает, что парковка на территории кладбища не будет разрешена с 09:30, за исключением владельцев специального парковочного разрешения от "Бейт Яд Лебаним". Остальным рекомендуется пользоваться организованными стоянками у Expo Tel Aviv, Гейхал Шломо, Cinema City Glilot, а также дополнительными парковками Неве а-Михлала и КЦАА, доступными с шоссе 5 до перекрестка Кфар а-Ярок.

В полиции подчеркивают, что схема движения может меняться, и рекомендуют водителям заранее проверять маршруты через Waze, пользоваться объездными путями и выполнять указания полицейских.