Израиль

ДТП на шоссе 232 возле Ибим, погибла женщина, четверо получили травмы

время публикации: 19 августа 2025 г., 16:41 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 17:11
ДТП на шоссе 232 возле Ибим, пострадали пять человек
Пресс-служба МАДА

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей, произошедшего на шоссе 232 неподалеку от населенного пункта Ибим, травмы получили пять человек.

Фельдшеры и парамедики МАДА, прибыв на место аварии, начали попытки реанимации женщины в возрасте около 60 лет, находившейся в критическом состоянии. К моменту прибытия медиков она не дышала, и у нее не было пульса. К сожалению, усилия медиков оказались напрасны, и вскоре они были вынуждены констатировать смерть женщины.

Еще три человека получили травмы средней степени тяжести, один человек был ранен легко. Пострадавшие были эвакуированы в больницы "Барзилай" и "Сорока".

