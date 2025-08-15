x
15 августа 2025
15 августа 2025
15 августа 2025
последняя новость: 18:57
15 августа 2025
Израиль

ДТП на дорогах Израиля: три человека в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 15 августа 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 19:11
ДТП на дорогах Израиля: три человека в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В пятницу, 15 августа, вечером, на дорогах Израиля произошли три серьезных аварии. в результате которых пострадали три человека.

На шоссе 4 недалеко от перекрестка Харошет в Хадере перевернулся автомобиль, в результате чего водитель, мужчина примерно 30 лет, получил тяжелые травмы.

В Тель-Авиве автобус сбил мужчину в возрасте примерно 40 лет, ехавшего на велосипеде с электроприводом. Велосипедист доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В Иерусалиме в результате аварии тяжело травмирован мотоциклист. 30-летний мужчина доставлен в больницу бригадой парамедиков МАДА.

Израиль
