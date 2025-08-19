Новым послом Израиля в России станет бывший посол в Кении

Комитет по назначениям глав зарубежных дипломатических представительств МИД Израиля во главе с министром иностранных дел Гидеоном Сааром принял решение назначить Одеда Йосефа послом Израиля в Российской Федерации.

Одед Йосеф занимает в настоящее время должность заместителя генерального директора и руководителя Департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Ранее он был послом Израиля в Кении. За время своей дипломатической службы Одед Йосеф также работал в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.

Назначение будет вскоре представлено на утверждение правительства, сообщает пресс-служба Гидеона Саара.