x
19 августа 2025
|
последняя новость: 16:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 августа 2025
|
19 августа 2025
|
последняя новость: 16:30
19 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Новым послом Израиля в России станет бывший посол в Кении

Россия
МИД
Израиль
время публикации: 19 августа 2025 г., 15:49 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 16:12
Одед Йосеф
Пресс-служба министра иностранных дел

Комитет по назначениям глав зарубежных дипломатических представительств МИД Израиля во главе с министром иностранных дел Гидеоном Сааром принял решение назначить Одеда Йосефа послом Израиля в Российской Федерации.

Одед Йосеф занимает в настоящее время должность заместителя генерального директора и руководителя Департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Ранее он был послом Израиля в Кении. За время своей дипломатической службы Одед Йосеф также работал в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.

Назначение будет вскоре представлено на утверждение правительства, сообщает пресс-служба Гидеона Саара.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 июля 2025

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар находится с официальным визитом в Украине
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 апреля 2025

МИД Израиля не подтверждает отправку официальной делегации на парад 9 мая в Москву
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2025

Правительство утвердило назначения новых послов Израиля в Китае, Монголии и Польше