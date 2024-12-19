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Израиль

Дома террористов, убивших Йонатана Дойча, размечены для сноса

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 декабря 2024 г., 14:56 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 14:56
Дома террористов, убивших Йонатана Дойча, размечены для сноса
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа разметили для сноса дома троих террористов, осуществивших теракт на перекрестке Мехола, в результате которого был убит 23-летний Йонатан Дойч. В операции приняли участие военнослужащие ЦАХАЛа, бойцы пограничной полиции МАГАВ и сотрудники ШАБАКа.

Напомним, в воскресенье 11 августа, около 15:30 в районе перекрестка Мехола, на пересечении 90-й и 578-й трасс, террористами были обстреляны два израильских автомобиля. В результате теракта погиб 23-летний Йонатан Дойч, еще один человек был ранен. Теракт был организован ХАМАСом, его организаторы вскоре были ликвидированы.

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