Кнессет должен определиться с указом Смотрича о расширении безналогового импорта до 23 февраля

Спикер Кнессета Амир Охана обязан провести обсуждение и голосование по отмене указа об удвоении потолка освобождения от НДС на личный импорт до 23 февраля.

Соответствующее уведомление было направлено Охане юридическим советником Кнессета Сагит Афик после того, как члены финансовой комиссии Кнессета проголосовали за вынесение указа на обсуждение пленарного заседания Кнессета.

Напомним, что в конце декабря 2025 года Смотрич подписал указ, который удвоил потолок освобождения от НДС на личный импорт с 75 долларов до 150 долларов. Указ, вступивший в силу 24 декабря, не требует согласования с Кнессетом, однако у Кнессета есть полномочия отменить его. Голосование должно быть проведено в течение 60 дней с момента вступления указа в силу.