x
02 февраля 2026
|
последняя новость: 23:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2026
|
02 февраля 2026
|
последняя новость: 23:09
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Кнессет должен определиться с указом Смотрича о расширении безналогового импорта до 23 февраля

Кнессет
Налоги
Импорт и экспорт
Бецалель Смотрич
время публикации: 02 февраля 2026 г., 21:29 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 21:29
Кнессет должен определиться с указом Смотрича о расширении безналогового импорта до 23 февраля
AP Photo/Charles Rex Arbogast

Спикер Кнессета Амир Охана обязан провести обсуждение и голосование по отмене указа об удвоении потолка освобождения от НДС на личный импорт до 23 февраля.

Соответствующее уведомление было направлено Охане юридическим советником Кнессета Сагит Афик после того, как члены финансовой комиссии Кнессета проголосовали за вынесение указа на обсуждение пленарного заседания Кнессета.

Напомним, что в конце декабря 2025 года Смотрич подписал указ, который удвоил потолок освобождения от НДС на личный импорт с 75 долларов до 150 долларов. Указ, вступивший в силу 24 декабря, не требует согласования с Кнессетом, однако у Кнессета есть полномочия отменить его. Голосование должно быть проведено в течение 60 дней с момента вступления указа в силу.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 января 2026

Борьба с дороговизной или популизм? Экономический обзор за неделю
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 января 2026

Кнессет угрожает отменить указ о повышении лимита безналогового импорта