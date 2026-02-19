x
19 февраля 2026
Израиль простился с бойцом "Цанханим" Офри Яфе, погибшим в Газе

Газа
Погибшие
ЦАХАЛ
время публикации: 19 февраля 2026 г., 19:05 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 19:33
На военном участке кладбища в поселке Йогев состоялись похороны 21-летнего сержанта Офри Яфе, бойца разведроты бригады "Цанханим", погибшего в ходе боевых действий на юге сектора Газы. Согласно предварительному расследованию ЦАХАЛа, причиной его гибели стал "дружественный огонь".

Тысячи израильтян пришли пришли проститься с погибшим солдатом.

Ифтах, отец погибшего, над могилой сына сказал, что он "хотел бы обнять снайпера и всех членов снайперской группы, которые оказались в нелогичной ситуации в нелогичном месте". Он добавил, что его "гнев направлен исключительно против руководства страны, которое отправляет лучших из сыновей на безнадежные задания после того, как все заложники уже возвращены домой".

Это был первый случай гибели израильского военнослужащего в Газе после 28 октября 2025 года.

С 7 октября 2023 года ЦАХАЛ сообщил о гибели 925 военнослужащих.

