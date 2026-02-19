Саар на заседании "Совета мира": "План Трампа – первый, затрагивающий суть проблемы"

Министр иностранных дел Гидеон Саар, выступил на первом заседании созданного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира". Он заявил, что испытывает гордость, представляя граждан Израиля, которым в последние два года пришлось многое перенести.

"После того, как в 2007 году ХАМАС захватил власть в секторе, он создал крупнейшее в мире террористическое государство – с инфраструктурой как на поверхности земли, так и под ней. Пиком кампании террора стало 7 октября 2023 года", – заявил министр.

"Все предыдущие планы, касающиеся Газы, потерпели фиаско. План Трампа – первый, затрагивающий самую суть проблемы. В его основе – разоружение ХАМАСа и "Исламского джихада", демилитаризация и дерадикализация палестинского общества", – добавил Саар.