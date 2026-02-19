x
19 февраля 2026
|
последняя новость: 20:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 февраля 2026
|
19 февраля 2026
|
последняя новость: 20:05
19 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Саар на заседании "Совета мира": "План Трампа – первый, затрагивающий суть проблемы"

Газа
США
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 19 февраля 2026 г., 19:20 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 19:26
Саар на заседании "Совета мира": "План Трампа – первый, затрагивающий суть проблемы"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр иностранных дел Гидеон Саар, выступил на первом заседании созданного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира". Он заявил, что испытывает гордость, представляя граждан Израиля, которым в последние два года пришлось многое перенести.

"После того, как в 2007 году ХАМАС захватил власть в секторе, он создал крупнейшее в мире террористическое государство – с инфраструктурой как на поверхности земли, так и под ней. Пиком кампании террора стало 7 октября 2023 года", – заявил министр.

"Все предыдущие планы, касающиеся Газы, потерпели фиаско. План Трампа – первый, затрагивающий самую суть проблемы. В его основе – разоружение ХАМАСа и "Исламского джихада", демилитаризация и дерадикализация палестинского общества", – добавил Саар.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 февраля 2026

В Вашингтоне проходит первое заседание "Совета мира", Трамп предоставил Ирану десять дней
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 февраля 2026

Глава МИД Саар: "ООН заражена антиизраильской одержимостью"