На пляже в Ришон ле-Ционе мужчина зашел в туалет за восьмилетней девочкой и напал на нее
время публикации: 19 февраля 2026 г., 19:22 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 19:50
На пляже в Ришон ле-Ционе восьмилетняя девочка во время похода в туалет подверглась сексуальному нападению взрослого мужчины.
По информации "Мако", этот инцидент произошел в среду, 18 февраля. Девочка, находившаяся на пляже с родителями, одна пошла в туалет, куда за ней зашел назнакомый мужчина.
По словам ребенка, мужчина обнял и поцеловал ее, после чего спустил брюки и потребовал "потрогать его". Затем он зажал девочке рот и потащил в сторону мужского туалета. Девочке удалось вырваться и убежать.
Узнав о произошедшем от дочери, родители вызвали полицию. Подозреваемый был задержан на пляже.
