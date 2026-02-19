На пляже в Ришон ле-Ционе мужчина зашел в туалет за восьмилетней девочкой и напал на нее

На пляже в Ришон ле-Ционе восьмилетняя девочка во время похода в туалет подверглась сексуальному нападению взрослого мужчины.

По информации "Мако", этот инцидент произошел в среду, 18 февраля. Девочка, находившаяся на пляже с родителями, одна пошла в туалет, куда за ней зашел назнакомый мужчина.

По словам ребенка, мужчина обнял и поцеловал ее, после чего спустил брюки и потребовал "потрогать его". Затем он зажал девочке рот и потащил в сторону мужского туалета. Девочке удалось вырваться и убежать.

Узнав о произошедшем от дочери, родители вызвали полицию. Подозреваемый был задержан на пляже.