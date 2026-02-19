x
19 февраля 2026
Традиции

Главный раввин Израиля раскритиковал обсуждение статуса Стены Плача в Верховном суде

время публикации: 19 февраля 2026 г., 19:03 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 18:17
Главный раввин Израиля раскритиковал обсуждение статуса Стены Плача в Верховном суде
Chaim Goldberg/Flash90

Главный ашкеназский раввин Израиля Кальман Бер выступил с критикой в адрес Верховного суда (БАГАЦ) в связи с рассмотрением вопроса о статусе Стены Плаза. В интервью радиостанции "Коль Хай" раввин заявил, что у суда нет полномочий вмешиваться в вопросы, касающиеся религиозных святынь и проведения обрядов на их территории.

Раввин Бер заявил, что попытки изменить устоявшийся порядок молитв у Стены Плача приведут к катастрофическим последствиям. "Это место объединяет весь народ Израиля... Если произойдут изменения, это станет местом для демонстраций, конфликтов и потасовок", – заявил главный раввин.

Слушания в Верховном суде являются очередным этапом многолетней юридической и общественной борьбы неортодоксальных течений иудаизма вокруг статуса Стены Плача, начало которой было положено правительственным решением в 2016 году. Решение предусматривало создание отдельной площадки ("Эзрат Исраэль") для проведения неортодоксальных и гендерно-смешанных молитв. Однако под давлением массовых протестов правительство заморозило реализацию этого плана.

