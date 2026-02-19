Мамдани объявил о повышении налога на недвижимость в Нью-Йорке

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани объявил о намерении повысить городской налог на недвижимость с 9,5% до 13,45%.

Повышение налога коснется 3 миллионов единиц жилья и более 100 тысяч коммерческих зданий в городе.

По словам недавно избранного мэра, это "последнее средство", к которому он вынужден прибегнуть после того, как ему не удалось провести решение по увеличению налога на корпорации.

Также Мамдани намерен задействовать резервные фонды.

Стоит напомнить, что Мамдани одержал победу на выборах с социалистической повесткой, в рамках которой обещал бесплатный общественный транспорт, бесплатное дошкольное образование и снижение дороговизны жизни.