В Иудее и Самарии задержаны девять палестинских камнеметателей

Бойцы пограничной полиции (МАГАВ) Иудеи и Самарии и подразделения ЯСАМ задержали девятерых палестинцев в возрасте от 13 до 21 года, которые, согласно имеющимся подозрениям, бросали камни в израильтян в нескольких точках в Иудее и Самарии в течение последнего месяца.

В одном из инцедентов солдат получил удар камнем в голову, после чего бригада парамедиков МАДА доставила его для получения медицинской помощи в больницу.