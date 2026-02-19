x
19 февраля 2026
Израиль

В Иудее и Самарии задержаны девять палестинских камнеметателей

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 19 февраля 2026 г., 09:15 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 09:34
В Иудее и Самарии задержаны девять палестинских камнеметателей
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы пограничной полиции (МАГАВ) Иудеи и Самарии и подразделения ЯСАМ задержали девятерых палестинцев в возрасте от 13 до 21 года, которые, согласно имеющимся подозрениям, бросали камни в израильтян в нескольких точках в Иудее и Самарии в течение последнего месяца.

В одном из инцедентов солдат получил удар камнем в голову, после чего бригада парамедиков МАДА доставила его для получения медицинской помощи в больницу.

Израиль
