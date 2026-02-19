x
19 февраля 2026
|
последняя новость: 11:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 февраля 2026
|
19 февраля 2026
|
последняя новость: 11:06
19 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Мошеннику из ПА, обманувшему израильтян на миллионы шекелей, предъявят обвинительное заключение

Мошенничество
время публикации: 19 февраля 2026 г., 09:52 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 09:57
Мошеннику из ПА, обманувшему израильтян на миллионы шекелей, предъявят обвинительное заключение
Flash90

Палестинцу, жителю Рамаллы, задержанному по подозрению в совершении около 150 случаев мошенничества против израильских граждан, будет предъявлено обвинительное заключение. Согласно результатат расследования, мошенник систематически обманывал десятки израильтян на миллионы шекелей.

Согласно материалам дела, подозреваемый действовал по "шаблону": представлялся израильтянином, находил жертв по объявлениям о продаже товаров на онлайн-площадках и в соцсетях, включая сайт Yad2, договаривался о цене, после чего отправлял продавцу поддельное подтверждение банковского перевода. Вскоре к продавцу приезжало такси, забирало товар и передавало его другой машине – чаще всего в районе населенного пункта Бейт-Арье в Самарии.

7 января бойцы спецподразделения ЯМАМ провели операцию и задержали подозреваемого в центре Рамаллы. При нем были найдены несколько мобильных телефонов и планшет, которые, согласно подозрению, использовались для совершения мошеннических действий.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 января 2026

Продлен арест мошенника из ПА, обманувшего израильтян на миллионы шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2026

В Рамалле израильская полиция задержала мошенника с Yad2 и маркетплейса в Facebook