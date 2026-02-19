Мошеннику из ПА, обманувшему израильтян на миллионы шекелей, предъявят обвинительное заключение

Палестинцу, жителю Рамаллы, задержанному по подозрению в совершении около 150 случаев мошенничества против израильских граждан, будет предъявлено обвинительное заключение. Согласно результатат расследования, мошенник систематически обманывал десятки израильтян на миллионы шекелей.

Согласно материалам дела, подозреваемый действовал по "шаблону": представлялся израильтянином, находил жертв по объявлениям о продаже товаров на онлайн-площадках и в соцсетях, включая сайт Yad2, договаривался о цене, после чего отправлял продавцу поддельное подтверждение банковского перевода. Вскоре к продавцу приезжало такси, забирало товар и передавало его другой машине – чаще всего в районе населенного пункта Бейт-Арье в Самарии.

7 января бойцы спецподразделения ЯМАМ провели операцию и задержали подозреваемого в центре Рамаллы. При нем были найдены несколько мобильных телефонов и планшет, которые, согласно подозрению, использовались для совершения мошеннических действий.