Пожар в Тель-Авиве, один из пострадавших в тяжелом состоянии

В ночь на 19 февраля в Тель-Авиве на улице А-Рав Альнекаве в квартире, расположенной на втором этаже жилого дома, возник пожар, в результате которого пострадали пять человек.

Пострадавшие доставлены в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Среди пострадавших мужчина примерно 50 лет в тяжелом и нестабильном состоянии в результате отравления дымом. Остальные пострадавшие получили легкие отравления, среди них дети 7 и 15 лет.