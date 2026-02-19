x
Израиль

Пожар в Тель-Авиве, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
Тель-Авив
Пожары
время публикации: 19 февраля 2026 г., 05:04 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 05:33
Фото NEWSru.co.il

В ночь на 19 февраля в Тель-Авиве на улице А-Рав Альнекаве в квартире, расположенной на втором этаже жилого дома, возник пожар, в результате которого пострадали пять человек.

Пострадавшие доставлены в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Среди пострадавших мужчина примерно 50 лет в тяжелом и нестабильном состоянии в результате отравления дымом. Остальные пострадавшие получили легкие отравления, среди них дети 7 и 15 лет.

Израиль
