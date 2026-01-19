Двое подростков задержаны полицией при ограблении "Супер-Фарма" в Бат-Яме

Полиция сообщила о задержании прошлой ночью двух 17-летних правонарушителей при попытке ограбления "Супер-Фарма" в торговом центре на улице А-Комамийот в Бат-Яме.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что наряд полиции прибыл к торговому центру через несколько минут после получения сигнала о взломе. Преступники попытались скрыться, бросив пакеты с украденным товаром. Десятки флаконов с дорогими духами, косметика и прочие украденные товары рассыпались по дороге.

Подростки доставлены в отделение полиции в Бат-Яме.