В понедельник, 19 января, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Два года Нетаниягу обещал нам полную победу. Сегодня всем ясно, что разговоры о полной победе превратились в стратегическое поражение".

"Нетаниягу и Смотрич не предлагают никакой дипломатической альтернативы, они толкают нас к возобновлению войны без стратегии. В этих условиях США формируют урегулирование без участия Израиля. Газу передают Катару и Турции. Вместо серьезных предложений, мы остаемся с мессианскими фантазиями о трансфере и поселениях в Газе", – сказал Голан.

"Интересы безопасности подменены интересами коалиции. Мы сменим нынешнее правительство. Наше правительство обеспечит безопасность не словами, а делами", – резюмировал лидер "Демократим".