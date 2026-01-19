x
Израиль
Израиль

Голан: "Интересы безопасности подменены интересами коалиции"

Яир Голан
Демократим
время публикации: 19 января 2026 г., 15:16 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 15:24
Голан: "Интересы безопасности подменены интересами коалиции"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 19 января, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Два года Нетаниягу обещал нам полную победу. Сегодня всем ясно, что разговоры о полной победе превратились в стратегическое поражение".

"Нетаниягу и Смотрич не предлагают никакой дипломатической альтернативы, они толкают нас к возобновлению войны без стратегии. В этих условиях США формируют урегулирование без участия Израиля. Газу передают Катару и Турции. Вместо серьезных предложений, мы остаемся с мессианскими фантазиями о трансфере и поселениях в Газе", – сказал Голан.

"Интересы безопасности подменены интересами коалиции. Мы сменим нынешнее правительство. Наше правительство обеспечит безопасность не словами, а делами", – резюмировал лидер "Демократим".

