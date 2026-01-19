Лапид: "Это не бюджет. Это кража"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 19 января, на заседании фракции заявил: "Прошлой ночью правительство передало в Кнессет проект бюджета на 2026 год. То, что оно передало, – это не бюджет. Это кража. Они воруют у израильского среднего класса, продуктивного и трудящегося населения, переводя деньги тем, кто ничего не производит и не работает".

"Все ненужные министерства продолжают оставаться ненужными. Министерство по делам Иерусалима, в котором вообще нет министра, потому что Меир Поруш ушел в отставку, получило бюджет более 100 миллионов шекелей и 42 штатные должности – синекуры для своих. Министерство по стратегическим вопросам получило 14 ставок. Напоминаю: министр Дермер ушел в отставку. Недавно его видели в Майами", – отметил Лапид.

"В этом году в бюджете тоже заложено 5 миллиардов шекелей коалиционных средств. "Яадут а-Тора" получит 2,1 миллиарда шекелей. ШАС получит 1,2 миллиарда шекелей. Признанные, но неофициальные образовательные учреждения получат более полумиллиарда шекелей. Никаких подробностей, никаких объяснений, черная дыра из миллиардов шекелей. Учреждения, освобожденные от базовой учебной программы, категорически отказывающиеся преподавать базовые предметы, получат 289,5 миллиона шекелей, чтобы вырастить еще одно поколение детей, которые не будут работать и станут жить за счет наших детей. А чего нет? Нет ответа на вопрос, как и откуда привлекут больше учителей и воспитателей. Нет субсидирования детских садов – молодые работающие родители продолжат платить как минимум 4500 шекелей в месяц и получать в что завтра сад снова не работает. Нет решения транспортных проблем, вы по-прежнему будете стоять в пробках. Нет решения проблемы дороговизны жизни, нет борьбы с монополиями, нет открытия рынков – ваши покупки в супермаркете будут становиться все дороже. Нет денег на науку, на исследования, на возвращение умов в Израиль, на укрепление медицины, на остановку массового бегства врачей. Это правительство, как известно, не верит в науку и прогресс. Вместо этого они и в этом году продолжат платить 60 миллиардов шекелей уклонистам, вместо того чтобы отправить их в армию. В этом бюджете нет ответа на вопрос, как они рассчитывают, при этом сумасшедшем вале растрат, что кто-то вернет нам кредитный рейтинг, упавший в период их правления, чтобы процентные ставки снизились. В результате это правительство выплатит 64,5 миллиарда шекелей процентов – рост на 8 миллиардов по сравнению с прошлым годом. Это больше бюджета Министерства здравоохранения. Это деньги, которые могли бы изменить Израиль. Им это просто не интересно. Они хотят раздать несколько конфет к выборам, несколько синекур друзьям и надеются, что мы не заметим происходящего здесь. Мы заметили, что здесь происходит. Здесь есть бюджет коррумпированных и уклонистов – расточительный, безответственный, продолжающий эксплуатировать и уничтожать работающих людей, которые платят налоги, служат в резерве и поддерживают жизнь страны", – заявил Лапид.

"Осталось продержаться недолго. Скоро придет помощь. Это последний бюджет самого провального правительства в истории страны. Следующий бюджет примет уже следующее правительство, и он будет полностью посвящен работающим людям, молодым родителям, образованию их детей, здоровью их родителей, тому, что действительно важно", – резюмировал лидер "Еш Атид".