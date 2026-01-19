Заседание "40 подписей". Нетаниягу заявил, что в секторе Газы не будет военных Турции и Катара

Оппозиция собрала 40 подписей для проведения специального пленарного заседания Кнессета, посвященного борьбе с преступностью в арабском секторе, ситуации в секторе Газы и Ирану.

40 подписей обязывают премьер-министра Биньямина Нетаниягу принять участие в заседании и ответить на обращенные к нему вопросы.

Перед тем, как Нетаниягу поднялся на трибуну, слово было предоставлено Бени Ганцу. "Господин премьер-министр, когда вы последний раз были в супермаркете в арабском городе? Когда вы в последний раз говорили по-арабски? Вы несете ответственность за то, что привело к 7 октября и к тому, что происходит в арабском обществе. Израиль нуждается в широком правительстве, а не в правительстве паралича. Нам нужно широкое и стабильное правительство".

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил, что премьер-министр "забыл, что такое быть евреем, что такое быть бейтаровцем". "Как такое могло случиться, что в центре Израиля, в Бней-Браке солдаты в форме подвергаются нападению, а вы молчите? Целые кварталы закрыты для солдат ЦАХАЛа. Солдат в форме не может свободно пройти по Меа-Шеарим, Бейт-Шемешу, а вы продолжаете молчать".

Депутат Кнессета от партии РААМ Мансур Аббас, говоря о преступности в арабском секторе, заявил, что она является следствием других провалов действующего правительства. По его словам, речь идет "о системном провале на политическом уровне".

Биньямин Нетаниягу утверждал, что он и его правительство объявили войну преступности и насилию в арабском секторе и относятся к преступным группировкам, как к террористическим организациям. "Впервые с момента создания государства все силовые структуры участвуют в совместном патрулировании Негева, чтобы решить проблему растущей преступности", – сказал он, отметив, что для борьбы с беспилотниками и контрабандой была задействована армия.

Продолжая свою речь, Нетаниягу сказал, что преступным группировкам наносится экономический ущерб. Он говорил о реализации его видения Негева: запущена скоростная железная дорога из Тель-Авива в Беэр-Шеву, продлено 6-е шоссе, ведется активное строительство в городах Негева. Нетаниягу заявил, что его правительство полно решимости восстановить закон и порядок по всей стране, начиная с юга.

Говоря о переходе к второму этапу реализации плана Трампа, Нетаниягу заявил, что "военнослужащих Турции и Катара в секторе Газы не будет".

Касаясь Ирана, премьер-министр заявил, что "ни один человек не может предсказать, что будет с Ираном, но ясно, что он уже не будет таким, как прежде". "Если Иран совершит ошибку и нападет на нас, мы ответим с такой мощью, какой Иран еще не знал", – добавил он.