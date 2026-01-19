Израиль готовится к возможному иранскому удару, нет изменений в указаниях Службы тыла

В Израиле продолжается подготовка к иранской атаке, которая может последовать за американским ударом по Ирану в случае, если президент США Дональд Трамп примет подобное решение. Предполагается, что приказ Трампа может последовать в ближайшие дни.

Генеральный директор концерна "Авиационная промышленность" Боаз Леви опроверг сообщения о нехватке ракет-перехватчиков для системы ПРО "Хец-3". "Мы готовы к отражению вражеских ударов, перехватчиков достаточно для противостояния любой угрозе", – заявил он в эфире "Кан Бет".

По его словам, после того, как еврейское государство столкнулось с оружейным эмбарго, производство основных узлов и комплектующих было перенесено в Израиль, а его темпы значительно возросли: предприятия работают в три смены, производство может быть еще более расширено.

Walla цитирует источник в оборонном истеблишменте, который сообщил, что с военной точки зрения положение Ирана сейчас гораздо хуже, чем перед операцией "Народ как лев". В ходе 12-дневной войны было уничтожено множество пусковых установок, складов ракет, средств ПВО, командных центров. Он также говорит об увеличении выпуска израильских средств ПВО.

После изучения опыта операции против Ирана изменена политика перехватов, повышены способности системы раннего оповещения, улучшено взаимодействие с Центральным командованием вооруженных сил США и странами региона. Отмечается также нарастание американского военного присутствия на Ближнем Востоке, в том числе средств ПВО. Это поможет защитить не только Израиль, но и американские интересы.

Военный корреспондент 12-го телеканала Нир Двори отмечает концентрацию в регионе американских сил, необходимых для нанесения удара, если приказ об этом поступит. Он отмечает, что ближайшие дни станут решающими. В целом мероприятия потребуют еще пяти-шести дней.

Из Южно-Китайского моря на Ближний Восток перебрасывается авианосец Abraham Lincoln, а из Атлантики – авианосец Gerald Ford. Приведены в состояние повышенной боевой готовности стратегические бомбардировщики B-1 и B-2. В странах Персидского залива развертываются батареи Patriot. Перебрасываются в регион заправщики и оснащенная средствами ПВО транспортная авиация.

США также перебросили из Великобритании в Иорданию 12 самолетов F-15 – вдобавок к 18, переброшенным на прошлой неделе.

Эта концентрация позволит США нанести по Ирану масштабный удар, не ограничиваясь точечными атаками. По словам Двори, в Израиле понимают, что Трамп ждет подходящего момента, и не исключают участия в ударе ЦАХАЛа. Одним из признаков подготовки можно назвать телефонную беседу Замира с главой CENTCOM адмиралом Брэдли Купером.

Следует отметить, что Служба тыла не опубликовала новых указаний на случай возможной иранской атаки.