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Израиль

Внимание, розыск: пропала 39-летняя Эстер Михаэли из Бат-Яма

Полиция
Розыск
Бат-Ям
время публикации: 19 июля 2026 г., 05:02 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 05:26
Внимание, розыск: пропала 39-летняя Эстер Михаэли из Бат-Яма
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 39-летней Эстер Михаэли жительницы Бат-Яма, которую в последний раз видели вечером в субботу, 18 июля, на улице Бальфур в Бат-Яме.

Приметы пропавшей: рост 1.60, карие глаза, кудрявые каштановые волосы, стройная.

Описание одежды: короткое светло-голубое платье.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-5555222.

Израиль
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