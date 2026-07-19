Внимание, розыск: пропала 39-летняя Эстер Михаэли из Бат-Яма

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 39-летней Эстер Михаэли жительницы Бат-Яма, которую в последний раз видели вечером в субботу, 18 июля, на улице Бальфур в Бат-Яме.

Приметы пропавшей: рост 1.60, карие глаза, кудрявые каштановые волосы, стройная.

Описание одежды: короткое светло-голубое платье.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-5555222.