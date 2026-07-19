Салман Рушди удостоен премии Liberatum Cultural Honour за вклад в литературу и защиту свободы слова

Британско-индийский писатель Салман Рушди стал лауреатом премии Liberatum Cultural Honour, которая ежегодно вручается деятелям культуры за выдающийся вклад в искусство и развитие международного культурного диалога. Церемония награждения состоялась в Лондоне.

Рушди получил награду за многолетний вклад в мировую литературу, продвижение культурного обмена и последовательную защиту свободы слова. Он стал 14-м обладателем премии. Среди предыдущих лауреатов – нобелевский лауреат Видиадхар Сураджпрасад Найпол, архитектор Заха Хадид, режиссер Фрэнсис Форд Коппола и другие выдающиеся представители мировой культуры.

Принимая награду, писатель подчеркнул, что свобода слова остается одной из важнейших ценностей современного общества и требует постоянной защиты.

Для самого Рушди эта тема имеет особое значение. После выхода романа "Сатанинские стихи" в 1988 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву с призывом к убийству писателя, из-за чего тот долгие годы жил под охраной и скрывался.

В августе 2022 года Рушди пережил покушение во время выступления в Нью-Йорке. Он получил несколько ножевых ранений, потерял зрение на один глаз и частично утратил подвижность руки. О нападении, восстановлении и возвращении к жизни писатель рассказал в автобиографической книге "Нож".

Салман Рушди считается одним из самых влиятельных современных писателей. Он семь раз входил в шорт-лист Букеровской премии – больше, чем любой другой автор. В 1981 году Рушди получил Букеровскую премию за роман "Дети полуночи", который впоследствии дважды признавался лучшим произведением в истории премии, получив специальные награды "Букер Букеров" к ее 25-летию и 40-летию.