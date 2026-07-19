Жители Хават-Гилада просят государство восстановить сгоревший поселок

В результате пожара в поселке Хават-Гилад, произошедшего в субботу в Самарии, полностью уничтожены огнем 22 жилых дома, еще 13 существенно повреждены. Причины пожара не установлены, но жители поселка считают вероятной версию намеренного поджога со стороны арабов.

Последствия пожара в Хават-Гилад. Фоторепортаж из Самарии

Как сообщает "А-Йом", после пожара, который лишь чудом не привел к человеческим жертвам, жители Хават-Гилад заявили, что много лет пытались застраховать свои дома и коммерческие постройки, но страховые компании отказывались оформлять полисы, объясняя это тем, что правовой статус поселка до сих пор окончательно не урегулирован.

В феврале 2018 года, спустя три недели после гибели в результате теракта жителя Хават-Гилад раввина Разиэля Шеваха, правительство Израиля единогласно одобрило придание поселку официального статуса, но процесс урегулирования статуса поселка до сих пор не завершен.

Жители утверждают, что именно из-за этого они остались без страхового покрытия, а теперь – и без жилья, и призывают государство взять на себя ответственность за восстановление поселка.