x
19 июля 2026
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 июля 2026
|
19 июля 2026
|
последняя новость: 18:09
19 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Жители Хават-Гилада просят государство восстановить сгоревший поселок

Иудея и Самария
Пожары
время публикации: 19 июля 2026 г., 17:46 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 17:46
Жители Хават-Гилада просят государство восстановить сгоревший поселок
Chaim Goldberg/Flash90

В результате пожара в поселке Хават-Гилад, произошедшего в субботу в Самарии, полностью уничтожены огнем 22 жилых дома, еще 13 существенно повреждены. Причины пожара не установлены, но жители поселка считают вероятной версию намеренного поджога со стороны арабов.

Последствия пожара в Хават-Гилад. Фоторепортаж из Самарии

Как сообщает "А-Йом", после пожара, который лишь чудом не привел к человеческим жертвам, жители Хават-Гилад заявили, что много лет пытались застраховать свои дома и коммерческие постройки, но страховые компании отказывались оформлять полисы, объясняя это тем, что правовой статус поселка до сих пор окончательно не урегулирован.

В феврале 2018 года, спустя три недели после гибели в результате теракта жителя Хават-Гилад раввина Разиэля Шеваха, правительство Израиля единогласно одобрило придание поселку официального статуса, но процесс урегулирования статуса поселка до сих пор не завершен.

Жители утверждают, что именно из-за этого они остались без страхового покрытия, а теперь – и без жилья, и призывают государство взять на себя ответственность за восстановление поселка.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 19 июля 2026

Последствия пожара в Хават-Гилад. Фоторепортаж из Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июля 2026

Пожар в Самарии: продолжается борьба с огнем, начато расследование