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Израиль

Иран выпустил ракеты по Иордании, возможны падения на территории Израиля

Иран
Война с Ираном
время публикации: 19 июля 2026 г., 15:08 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 15:31
Иран выпустил ракеты по Иордании, возможны падения на территории Израиля
Iranian Revolutionary Guard/Sepahnews via AP

Некоторое время назад зафиксирован запуск ракет из Ирана в направлении Акабы в Иордании, неподалеку от границы с Израилем. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о возможности падения ракет и их обломков на израильской территории.

В связи с этим на юге страны возможно задействование ракетной тревоги, в случае тревоги необходимо войти в защищенное пространство.

В настоящий момент инструкции Командования тыла остаются без изменений, в случае изменений будет сообщено дополнительно.

Израиль
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