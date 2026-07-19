Иран выпустил ракеты по Иордании, возможны падения на территории Израиля

Некоторое время назад зафиксирован запуск ракет из Ирана в направлении Акабы в Иордании, неподалеку от границы с Израилем. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о возможности падения ракет и их обломков на израильской территории.

В связи с этим на юге страны возможно задействование ракетной тревоги, в случае тревоги необходимо войти в защищенное пространство.

В настоящий момент инструкции Командования тыла остаются без изменений, в случае изменений будет сообщено дополнительно.