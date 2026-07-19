CENTCOM: в Иордании, возможно, найдены останки пропавшего без вести военнослужащего

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в Иордании, на месте падения иранской ракеты 17 июля, были обнаружены останки, возможно, принадлежащие пропавшему без вести военнослужащему. Проводится экспертиза.

Ранее сообщалось, что в результате комбинированной атаки из Ирана с применением баллистических ракет и беспилотников в Иордании погибли двое американских военнослужащих и один числился пропавшим без вести.

Кроме того, CENTCOM сообщил, что 18 июля на севере Ирака погиб еще один американский военный. Он участвовал в контролируемом уничтожении неразорвавшегося боеприпаса с иранского ударного беспилотника, сбитого ранее. В этом инциденте еще один военнослужащий получил легкое ранение.

CENTCOM пока не раскрывает имена погибших, поскольку еще не все родственники официально уведомлены о случившемся.