Опрос института Kantar: партия Итамара Бен-Гвира укрепляется

В воскресенье, 19 июля, телеканал "Кан-11" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом Kantar.

По результатам опроса, если бы выборы состоялись сегодня, партии "Яшар" Гади Айзенкота и партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу получили бы на два мандата меньше, чем это показывал опрос, проведенный 12 июля. По данным нового опроса, "Яшар" получает 22 мандата, "Ликуд" – 21.

Остается неизменным количество мандатов, получаемых блоком "Бэяхад" – 15.

На два мандата больше, чем во время предыдущего опроса, получает партия "Оцма Иегудит" во главе с Бен-Гвиром – 10 мандатов (8 – по данным опроса, проведенного 12 июля).

Остальные места в Кнессете разделились бы следующим образом: "Наш дом Израиль" – 9, "Демократим" – 9, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5, "Ционут Датит" – 4, "Байт Циони – Милуимниким" (Йоаз Хендель, Хили Трупер) – 4.

Не преодолевают электоральный барьер партии "Кахоль-Лаван" и БАЛАД.

Блок коалиционных партий, потеряв с прошлого опроса один мандат, получает 51 место. Оппозиционные партии (не включая арабские) – 55.

ИТОГИ ОПРОСА