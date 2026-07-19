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Израиль

Опрос института Kantar: партия Итамара Бен-Гвира укрепляется

Опрос
Выборы 2026
время публикации: 19 июля 2026 г., 21:14 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 21:19
Опрос KANTAR: партия Итамара Бен-Гвира укрепляется
Flash90

В воскресенье, 19 июля, телеканал "Кан-11" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом Kantar.

По результатам опроса, если бы выборы состоялись сегодня, партии "Яшар" Гади Айзенкота и партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу получили бы на два мандата меньше, чем это показывал опрос, проведенный 12 июля. По данным нового опроса, "Яшар" получает 22 мандата, "Ликуд" – 21.

Остается неизменным количество мандатов, получаемых блоком "Бэяхад" – 15.

На два мандата больше, чем во время предыдущего опроса, получает партия "Оцма Иегудит" во главе с Бен-Гвиром – 10 мандатов (8 – по данным опроса, проведенного 12 июля).

Остальные места в Кнессете разделились бы следующим образом: "Наш дом Израиль" – 9, "Демократим" – 9, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5, "Ционут Датит" – 4, "Байт Циони – Милуимниким" (Йоаз Хендель, Хили Трупер) – 4.

Не преодолевают электоральный барьер партии "Кахоль-Лаван" и БАЛАД.

Блок коалиционных партий, потеряв с прошлого опроса один мандат, получает 51 место. Оппозиционные партии (не включая арабские) – 55.

ИТОГИ ОПРОСА

Израиль
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