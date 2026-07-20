Финал чемпионата мира. Испанцы в дополнительное время победили сборную Аргентины

Испанцы во второй раз стали чемпионами мира по футболу, победив в дополнительное время сборную Аргентины 1:0.

Основное время матча завершилось вничью 0:0.

На матче присутствует президент США Дональд Трамп.

Матч только начался, а Лионель Месси побил очередной рекорд. Он стал первым футболистом, бывшим капитаном команды в трех финалах чемпионатов мира. И стал самым возрастным полевым игроком, сыгравшим в финале чемпионата мира.

На 5-й минуте Ольмо отбросил мяч Ямалю. Тот метров с 8 пробил прямо во вратаря.

Жесткая борьба, есть стыки, иногда грубоватые. Но в первые полчаса интересных моментов немного.

Ямаль очень активен на фланге, но в первые полчаса без обострений.

На 40-й минуте Ольмо пропустил мяч. Оярсабаль пробил сходу. Точно во вратаря. На 44-й минуте Кукурелья сместился с фланга в центр и нанес удар метров с 20. Рядом со штангой.

В первом тайме испанцы действовали более активно. Они тактически переигрывают соперника.

Аргентинцы в первом тайме не нанесли ни одного точного удара.

Николас Гонсалес неожиданно оказался в стартовом составе аргентинцев, отыграл один тайм и был заменен.

На 47-й минуте ошиблась защита аргентинцев. Но Баэна пробил слабо.

Грубости, жесткой игры в первый час хватает. С опасными моментами дело обстоит намного хуже.

На 68-й минуте Ямаль навесил. Торрес нанес удар головой. Мартинес мяч поймал.

Вышедший на замену аргентинский опорник Леандро Паредес несколько раз напрашивался на удаление, но судья ограничился желтой карточкой.

На 78-й минуте Кубарси пробил издали. Мартинес отбил мяч. Мерино был первым на подборе, но попасть в ворота аргентинцев не смог.

На 87-й минуте Мерино пробил, но в ворота аргентинцев не попал.

За 85 минут аргентинцы не нанесли ни одного толкового удара.

На третьей минуте компенсированного времени Энцо Фернандес грубо сыграл против Кубарси и был удален. Кубарси долго оказывали медицинскую помощь.

На 8-й минуте компенсированного времени Ямаль опасно пробил со штрафного. Мартинес парировал мяч на угловой.

В основное время аргентинцы по воротам не били. Если чем и выделялись действующие чемпионы, то только грубостью. Будь судья чуть построже, то одной красной карточкой бы не ограничился.

На 94-й минуте Нико Уильямс головой отправил мяч в дальний угол. Голкипер парировал. На 96-й минуте испанцы забили. Но Мерино нарушил правила.

На 98-й минуте голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес, лучший игрок матча, получил повреждение.

На 103-й минуте Уильямс навесил. Мерино нанес удар головой. Неточно.

В конце первого дополнительного тайма желтую карточку получил главный тренер сборной Аргентины.

На 106-й минуте Порро навесил. Нико Уильямс сбросил мяч. Ферран Торрес ударом метров с 10 открыл счет 1:0.

На 114-й минуте гол испанцев не засчитан. "Вне игры".

На 116-й минуте аргентинцы провели первую опасную атаку. Мяч после навеса Месси упал на сетку сверху.

На 120-й минуте аргентинцы могли отыграться. Сенеси метров с 5 не попал в ворота.

На второй минуте, добавленной к добавленному времени, Месси навесил с углового. Симеоне пробил выше.