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Ближний Восток

"Кан-11": Катар добивается освобождения задержанных в Иране евреев и американцев

США
Катар
Иран
Израиль
время публикации: 19 июля 2026 г., 22:21 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 22:24
"Кан-11": Катар добивается освобождения задержанных в Иране евреев и американцев
AP Photo

Катар ведет непубличные переговоры с иранскими властями об освобождении не менее пяти представителей еврейской общины, недавно задержанных в Иране. Об этом сообщил корреспондент телеканала "Кан-11" Рои Кейс со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, задержанным предъявлены различные обвинения, в том числе в критике исламского режима. Подробности их дел и имена не приводятся.

Одновременно Доха пытается добиться освобождения граждан США, удерживаемых в Иране. Как утверждают источники "Кан-11", таким образом Катар стремится укрепить отношения с Вашингтоном и продемонстрировать, что является наиболее эффективным посредником в переговорах с Тегераном.

Одним из недавних примеров стало дело 53-летней американо-иранской гражданки Дены Карари. В декабре 2024 года во время посещения родственников в Ширазе у нее изъяли паспорт, после чего ей запретили покидать Иран и неоднократно вызывали на допросы по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с "враждебным государством".

15 июля Карари разрешили выехать из Ирана. Президент США Дональд Трамп назвал это решение "жестом доброй воли". При этом, по данным Reuters, Карари официально не находилась под стражей, а Тегеран публично не подтверждал ее освобождение.

Ближний Восток
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